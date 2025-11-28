المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
حضور السفير وحماس اللاعبين.. الأهلي ينهي تدريباته لمواجهة الجيش الملكي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:34 م 27/11/2025
الأهلي

تدريبات الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجيش الملكي في التاسعة بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، أن الفريق أدى تدريبه الختامي مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن، وهو الملعب الذي يستضيف المباراة.

وخاض الفريق مرانه، وسط تركيز شديد من جميع اللاعبين، حيث حرص الجهاز الفني على تنفيذ بعض الأمور التكتيكية الخاصة بمباراة الغد.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن التدريب شهد حالة من الجدية والحماس، في ظل رغبة اللاعبين في مواصلة البداية الجيدة التي حققها الفريق بالجولة الأولى، والتطلع لتحقيق الفوز الثاني في دور المجموعات.

وحضر أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، تدريب الفريق الأحمر، وعقد جلسة مع طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق، أكد خلالها ترحيبه ببعثة الأهلي خاصة أنه لم يتمكن من استقبال البعثة لوجوده في مهمة عمل، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للأهلي في مباراة الغد.

وأكد السفير المصري ثقته الكبيرة في قدرة الأهلي على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن لاعبيه يمتلكون خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

