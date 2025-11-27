المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف.. كيف يفكر توروب لمواجهة الجيش الملكي؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:48 م 27/11/2025
توروب

ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي

حرص الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن يكون المران الأخير دون أي ملامح تعبر عن الطريقة التي سيلعب بها مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على الجيش الملكي، في التاسعة مساء غد الجمعة، في مباراة تقام لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

مران الأهلي

واختتم الأهلي تدريباته وسط تركيز شديد من جميع اللاعبين، وحالة من الجدية والحماس، في ظل رغبة اللاعبين مواصلة البداية الجيدة التي حققها الفريق بالجولة الأولى، والتطلع لتحقيق الفوز الثاني في دور المجموعات.

وعلم مراسل يلا كورة أن التدريبين الذين خاضهما الفريق في الرباط، لم يكن فيهما أي شق تكتيكي يتعلق بالخطة التي سيخوض بها مواجهة الجيش الملكي، مكتفيًا ببعض التدريبات البدنية ثم تقسيمة مطولة.

كيف يفكر توروب؟

ييس توروب حرص على تحفيظ لاعبيه طريقة خوض المباراة بالقاهرة، والتي أعتمدت في الأساس علي تطوير المنظومة الدفاعية.

وعقد توروب 3 محاضرات في فندق الإقامة للفريق بالرباط، شهدت عرض لقطات من 5 مباريات للجيش الملكي بينهم ثلاثة في دوري أبطال أفريقيا و2 في مسابقة الدوري.

وحذر توروب لاعبيه من خطورة الأطراف لدى المنافس، الذي يسعي لاستغلال الضغط الجماهيري المتوقع في تحقيق نتيجة إيجابية تعوض خسارته في مباراته الأولى ضد يانج أفريكانز خارج ملعبه.

ويبحث المدير الفني الدنماركي عن مباغتة الجيش الملكي في الجزء الأول من المباراة بإحراز هدف يصدر به القلق للمنافس مع تحذيرات خاصة للثنائي محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

ويميل توروب لبدء المباراة بتشكيل الأهلي، مكون من: مصطفي شوبير، محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا، مروان عطية وأليو ديانج وأحمد مصطفى زيزو، أشرف بنشرقي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي ييس توروب مباراة الأهلي والجيش الملكي

