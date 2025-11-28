ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة صعبة ومرتقبة ضد الجيش الملكي المغربي، مساء اليوم الجمعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي بملعب "مولاي الحسن" ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل المارد الأحمر موقعة الليلة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية وتجنب الخسارة حتى لا يفقد صدارة مجموعته، علمًا أن هناك مواجهة أخرى ستجمع بين شبيبة القبائل ويانج أفريكانز.

وكانت كتيبة المدرب الدنماركي ييس توروب نجحت في تجاوز الجولة الأولى باكتساح شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في حين خسر الجيش الملكي خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1-0.

غياب الشناوي.. قائمة الأهلي ضد الجيش الملكي

يفقد الأهلي جهوده حارسه الأساسي محمد الشناوي أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة شبيبة القبائل الماضية.

ويدخل الأحمر مواجهة الجمعة بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - محمد علي بن رمضان - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - أشرف داري.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - أشرف بن شرقي - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - أحمد رضا

خط الهجوم: محمد شريف - حمزة عبد الكريم

توروب: لا أفهم سبب غياب تقنية الفيديو عن المجموعات.. وهدفنا الفوز ضد الجيش الملكي

الجيش الملكي في مهمة التعويض أمام الأهلي

على الجانب الآخر، لا بديل أمام الجيش الملكي سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعويض خسارته في الجولة الأولى ضد يانج أفريكانز.

ويمتلك الجيش الملكي بعض اللاعبين المميزين مثل رضا سليم الذي سيلعب ضد فريقه الأهلي والمعار منه إلى صفوف النادي المغربي.

كما يضم الجيش الثنائي محمد حريمات ويوسف الفحلي"، اللذان ينافسان على لقب هدافي البطولة المغربية في الوقت الحالي.

سجل محمد حريمات 5 أهداف في الدوري المغربي، وأحرز يوسف الفحلي 4 أهداف.

مدرب الجيش الملكي: الأهلي سيتسبب لنا في متاعب كثيرة.. ونحتاج للاعب رقم 12

مواجهة تاريخية بين الأهلي والجيش الملكي

واجه الأهلي نظيره الجيش الملكي في مباراة واحدة على لقب كأس السوبر الأفريقي نسخة 2006، وشهدت انتصار الأحمر، بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (0-0).

وهو ما يعني أن مواجهة الليلة هي الأولى تاريخيًا بين الأهلي والجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحفل التاريخ بالعديد من المواجهات بين الأهلي ومختلف الفرق المغربية، وصل عددها إلى 30 مباراة في جميع المسابقات.

فاز الأحمر في 12 وتعادل خلال 10، بينما تلقى الخسارة في 8 مباريات أخرى، وسجل 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 29 آخرين.

توقف الـ 56 يومًا

يُمني الأهلي النفس أن ينهي الفترة الحالية بالفوز على الجيش الملكي قبل التوقف الطويل الذي سيمتد إلى 56 يومًا للبطولة الأفريقية.

وتتوقف المنافسات القارية بعد الجولة الثانية بسبب بطولة أمم أفريقيا 2025، علمًا أن الأهلي سيعود للبطولة الأفريقية بمواجهة يانج أفريكانز يوم 23 يناير من العام المقبل.

بطاقة المباراة:

طرفا اللقاء: الجيش الملكي ضد الأهلي

الحدث: الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

التاريخ: 28 نوفمبر 2025

الملعب: مولاي الحسن

الموعد: التاسعة مساء بتوقيت القاهرة

الحكم: الليبي أحمد الشلماني

القناة الناقلة: bein sports