نشر موقع يلا كورة عدد من الموضوعات، على مدار يوم أمس الخميس، لعل أبرزها تصريحات الدنماركي ييس توروب، قبل مباراة الأهلي والجيش الملكي.

انتقاد توروب

انتقد الدنماركي ييس توروب، مدرب الأهلي، غياب تقنية الفيديو عن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حالة رحيل حسام حسن

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه حرص على دعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لن يرحل عن منصبه قبل كأس العالم.

عقل توروب لمواجهة الجيش الملكي

حرص الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن يكون المران الأخير دون أي ملامح قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

حقيقة فسخ عقد رمضان صبحي

يستمر صدى أزمة إيقاف رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، من جانب المحكمة الرياضية الدولية كاس.

حل أزمة جبهة الأهلي اليسرى

لا يزال يبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي على ظهير أيس أجنبي من أجل الاعتماد عليه في المستقبل، بعد رحيل التونسي علي معلول.

تحول المهدي سليمان للتحقيق

قرر نادي الزمالك، تحويل المهدي سليمان حارس مرمى الفريق، إلى التحقيق بسبب تغيبه عن التدريبات في الأيام الماضية.

مدرب الجيش الملكي يتحدث عن الأهلي

تحدث البرتغالي ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي عن المواجهة المرتقبة ضد الأهلي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

رؤية تريزيجيه

كشف محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، أهمية الفوز على الجيش الملكي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد ومكان مران الزمالك

كشف نادي الزمالك، موعد مرانه الرئيسي والختامي، قبل مواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الدباغ ينضم للزمالك

انضم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبعثة الأبيض في جنوب أفريقيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس.