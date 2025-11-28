يشهد اليوم الجمعة 28 نوفمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها لقاء الأهلي والجيش الملكي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي نفس الجولة، تقام 3 مباريات أخرى، حيث يلعب ريفرز يونايتد أمام نهضة بركان، وشبيبة أمام يانج أفريكانز، ومولودية الجزائر ضد ماميلودي صنداونز.

وأيضًا يلعب زيسكو الزامبي المصري البورسعيدي في الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مبافسات الجولة في الدوريات الأوروبية مساء اليوم الجمعة.

وإليكم أبرز المباريات

دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد - نهضة بركان - الساعة 6 مساءً - bein sports HD7.

شبيبة القبائل - يانج أفريكانز - الساعة 6 مساءً - bein sports HD1.

الجيش الملكي - الأهلي - الساعة 9 مساءً - bein sports HD1.

مولودية الجزائر - ماميلودي صنداونز - الساعة 9 مساءً - bein sports HD6.

الكونفدرالية

زيسكو - المصري - الساعة 3 مساءً - bein sports HD7.

عزام يونايتد - الوداد المغربي - الساعة 6 مساءً - bein sports HD5.

أولمبيك آسفي - اتحاد العاصمة - الساعة 9 مساءً - bein sports HD5.

الدوري الإسباني

خيتافي - إلتشي - الساعة 10 مساءً - bein sports HD3.

الدوري الإيطالي

كومو - ساسولو - الساعة 9:45 مساءً

الدوري الفرنسي

ميتز - رين - الساعة 9:45 مساءً - bein sports HD4.

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباح - لايبزيج - الساعة 9:30 مساءً