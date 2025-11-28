المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي ضد الجيش الملكي.. ومهمة صعبة للمصري أمام زيسكو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:52 ص 28/11/2025
الأهلي

الأهلي

يشهد اليوم الجمعة 28 نوفمبر الجاري، إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها لقاء الأهلي والجيش الملكي في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي نفس الجولة، تقام 3 مباريات أخرى، حيث يلعب ريفرز يونايتد أمام نهضة بركان، وشبيبة أمام يانج أفريكانز، ومولودية الجزائر ضد ماميلودي صنداونز.

وأيضًا يلعب زيسكو الزامبي المصري البورسعيدي في الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مبافسات الجولة في الدوريات الأوروبية مساء اليوم الجمعة.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد - نهضة بركان - الساعة 6 مساءً - bein sports HD7.

شبيبة القبائل - يانج أفريكانز - الساعة 6 مساءً - bein sports HD1.

الجيش الملكي - الأهلي - الساعة 9 مساءً - bein sports HD1.

مولودية الجزائر - ماميلودي صنداونز - الساعة 9 مساءً - bein sports HD6.

الكونفدرالية

زيسكو - المصري - الساعة 3 مساءً - bein sports HD7.

عزام يونايتد - الوداد المغربي - الساعة 6 مساءً - bein sports HD5.

أولمبيك آسفي - اتحاد العاصمة - الساعة 9 مساءً -  bein sports HD5.

الدوري الإسباني

خيتافي - إلتشي - الساعة 10 مساءً - bein sports HD3.

الدوري الإيطالي

كومو - ساسولو - الساعة 9:45 مساءً

الدوري الفرنسي

ميتز - رين - الساعة 9:45 مساءً - bein sports HD4.

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباح - لايبزيج - الساعة 9:30 مساءً

 

الأهلي المصري دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي الكونفدرالية مواعيد مباريات اليوم مباراة الأهلي اليوم مباريات الجمعة

