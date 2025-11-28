المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تغيير واحد.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجيش الملكي في دوري الأبطال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:57 ص 28/11/2025
احتفال لاعبو الأهلي أمام شبيبة القبائل

لاعبو النادي الأهلي

استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الأقرب لخوض المواجهة المرتقبة ضد الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، تنطلق في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ملامح تشكيل الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجيش الملكي، لا يشهد سوى تغييرًا واحدًا، على مستوى مركز حراسة المرمى، حيث يدخل مصطفى شوبير لتعويض الغائب للإصابة محمد الشناوي.

بينما حتى الآن لا توجد أي ملامح لتعديلات أخرى عن تشكيل مباراة الأهلي السابقة ضد شبيبة القبائل، ويمكن مطالعة كواليس ما يدور في عقل ييس توروب من هنا

تشكيل الأهلي المتوقع

بينما يأتي تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجيش الملكي، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف.

الأهلي يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الجيش الملكي بالمركز الثالث، دون رصيد، قبل انطلاق مباراة الجولة الثانية المرتقبة بدور المجموعات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي ييس توروب مباراة الأهلي والجيش الملكي

