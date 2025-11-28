مباراة مرتقبة للنادي الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، مساء اليوم الجمعة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجوار كل من، الجيش الملكي، وشبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

وتنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن بالرباط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

وتذاع مباراة الأهلي والجيش الملكي، على قناة bein sports HD1، الناقل الحصري لمباريات الاتحاد الأفريقي.

ويأمل الأهلي أن يعود بالفوز من المغرب، واستغلال حالة النشوة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد فاز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يدخل الجيش الملكي وهو عائد من هزيمة أمام يانج أفريكانز في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهاف عن يانج أفريكانز الذي يمتلك نفس عدد النقاط.