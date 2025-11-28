توروب يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي

يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض المدير الفني خلال المحاضرة خطة اللعب التي استقر عليها، إلى جانب التوجيهات التكتيكية الخاصة بأدوار اللاعبين في الشقين الدفاعي والهجومي. كما يتناول المدير الفني نقاط القوة والضعف الموجودة في فريق الجيش الملكي.

ويأمل الأهلي أن يعود بالفوز من المغرب، واستغلال حالة النشوة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد فاز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يدخل الجيش الملكي وهو عائدًا من هزيمة أمام يانج أفريكانز في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهاف عن يانج أفريكانز الذي يمتلك نفس عدد النقاط.