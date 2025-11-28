المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توروب يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:09 ص 28/11/2025
ييس توروب

ييس توروب

يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض المدير الفني خلال المحاضرة خطة اللعب التي استقر عليها، إلى جانب التوجيهات التكتيكية الخاصة بأدوار اللاعبين في الشقين الدفاعي والهجومي. كما يتناول المدير الفني نقاط القوة والضعف الموجودة في فريق الجيش الملكي.

ويأمل الأهلي أن يعود بالفوز من المغرب، واستغلال حالة النشوة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد فاز على شبيبة القبائل الجزائري برباعية مقابل هدف في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يدخل الجيش الملكي وهو عائدًا من هزيمة أمام يانج أفريكانز في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهاف عن يانج أفريكانز الذي يمتلك نفس عدد النقاط.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي توروب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg