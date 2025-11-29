المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يورتشيتش: بيراميدز يلعب كل المباريات بصفته بطل أفريقيا.. وهدفنا الصدارة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:28 ص 28/11/2025
يورتشيتش

يورتشيتش

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، على صعوبة مباراة باور ديناموز الزامبي.

ويحل بيراميدز ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، إنه شاهد المباراة الأخيرة للفريق الزامبي في مواجهة نهضة بركان، وكذلك بعض مباريات في الدوري المحلي، ورغم خسارة باور ديناموز بثلاثية أمام نهضة بركان إلا أنه يبقى فريقا محترما ويمتلك العديد من العناصر المميزة، والمواجهة لن تكون سهلة، وهو كمدير فني يعلم كل شيء عن المنافس وجاهز لمباراة الغد.

وأضاف أن بيراميدز يلعب كل مباراة سواء خارج أرضه أو في مصر بوصفه بطل أبطال القارة الأفريقية وحامل لقب دوري الأبطال، وهدفه الفوز دائما وبالتالي سيلعب أمام باور ديناموز من أجل الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة السادسة والاستمرار في صدارة المجموعة، قبل التوقف الطويل بسبب البطولات القارية، موضحا أن الفريق في موقف رائع للغاية حاليا وهو سعيد بكل لاعبيه وثقته كبيرة في قدرتهم على تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار حتى النهاية.

المدير الفني تحدث عن افتقاد الفريق لعناصر عديدة مهمة بسبب الإصابات والغيابات الأخرى، ولكنه في النهاية يثق في كل المجموعة التي تلعب كفريق واحد وعائلة وهدفهم دائما هو الفوز رغم الغيابات المهمة، وكل لاعب قادر في المجموعة على تعويض غياب زميله وبذل أفضل ما لديه من أجل هذا الفريق.

وردا على سؤال حول تفوق بيراميدز على الفرق الزامبية التي سبق وواجها وحقق الفوز عليها جميعا في زامبيا، قال إن الفوز في تلك المباريات لن يكون مؤثرا في لقاء الغد بدون بذل أقصى جهد لدى اللاعبين داخل الملعب ولابد من احترام المنافس بشدة واللعب بكل قوة أمامه لتحقيق نتيجة أخرى مثالية وثلاث نقاط جديدة.

مباراة بيراميدز القادمة
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز يورتشيتش باور ديناموز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg