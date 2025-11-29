أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، على صعوبة مباراة باور ديناموز الزامبي.

ويحل بيراميدز ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، إنه شاهد المباراة الأخيرة للفريق الزامبي في مواجهة نهضة بركان، وكذلك بعض مباريات في الدوري المحلي، ورغم خسارة باور ديناموز بثلاثية أمام نهضة بركان إلا أنه يبقى فريقا محترما ويمتلك العديد من العناصر المميزة، والمواجهة لن تكون سهلة، وهو كمدير فني يعلم كل شيء عن المنافس وجاهز لمباراة الغد.

وأضاف أن بيراميدز يلعب كل مباراة سواء خارج أرضه أو في مصر بوصفه بطل أبطال القارة الأفريقية وحامل لقب دوري الأبطال، وهدفه الفوز دائما وبالتالي سيلعب أمام باور ديناموز من أجل الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة السادسة والاستمرار في صدارة المجموعة، قبل التوقف الطويل بسبب البطولات القارية، موضحا أن الفريق في موقف رائع للغاية حاليا وهو سعيد بكل لاعبيه وثقته كبيرة في قدرتهم على تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار حتى النهاية.

المدير الفني تحدث عن افتقاد الفريق لعناصر عديدة مهمة بسبب الإصابات والغيابات الأخرى، ولكنه في النهاية يثق في كل المجموعة التي تلعب كفريق واحد وعائلة وهدفهم دائما هو الفوز رغم الغيابات المهمة، وكل لاعب قادر في المجموعة على تعويض غياب زميله وبذل أفضل ما لديه من أجل هذا الفريق.

وردا على سؤال حول تفوق بيراميدز على الفرق الزامبية التي سبق وواجها وحقق الفوز عليها جميعا في زامبيا، قال إن الفوز في تلك المباريات لن يكون مؤثرا في لقاء الغد بدون بذل أقصى جهد لدى اللاعبين داخل الملعب ولابد من احترام المنافس بشدة واللعب بكل قوة أمامه لتحقيق نتيجة أخرى مثالية وثلاث نقاط جديدة.