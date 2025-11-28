تحدث أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، عن مواجهة باور ديناموز الزامبي المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز الزامبي، من المقرر أن تنطلق في تمام السادسة مساء غد السبت، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.

الشناوي يتحدث عن باور ديناموز

الشناوي أكد في المؤتمر الصحفي أن مواجهة باور ديناموز لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة وأن الفريق سيظهر بقوة على ملعبه ووسط جماهيره لتعويض الخسارة.

كما أضاف حارس بيراميدز أن الفريق الزامبي يملك عناصر مميزة في بعض الخطوط، وهو ما ظهر في مواجهة نهضة بركان رغم الخسارة.

وشدد على أن بيراميدز يلعب بشخصية بطل أفريقيا وحامل اللقب، حيث إنه لا بديل عن الفوز بالمباراة حتى وإن كانت خارج ملعبه.

ثم أشار الشناوي إلى أن فريقه بدأ دور المجموعات بشكل مثالي بعد الفوز بثلاثية أمام ريفرز النيجيري، ويبحث الآن عن الفوز الثاني لتأمين الصدارة.

واختتم تصريحاته بأن بيراميدز يريد الاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرحلة المقبلة، قبل العودة للتركيز على مشوار الدوري، بحثًا عن الارتقاء إلى صدارة المسابقة.