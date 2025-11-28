المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد الشناوي: نلعب بشخصية بطل أفريقيا.. نستهدف الفوز.. وعيننا على صدارة الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:42 م 28/11/2025
أحمد الشناوي

أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز

تحدث أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، عن مواجهة باور ديناموز الزامبي المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز الزامبي، من المقرر أن تنطلق في تمام السادسة مساء غد السبت، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.

الشناوي يتحدث عن باور ديناموز

الشناوي أكد في المؤتمر الصحفي أن مواجهة باور ديناموز لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة وأن الفريق سيظهر بقوة على ملعبه ووسط جماهيره لتعويض الخسارة.

كما أضاف حارس بيراميدز أن الفريق الزامبي يملك عناصر مميزة في بعض الخطوط، وهو ما ظهر في مواجهة نهضة بركان رغم الخسارة.

وشدد على أن بيراميدز يلعب بشخصية بطل أفريقيا وحامل اللقب، حيث إنه لا بديل عن الفوز بالمباراة حتى وإن كانت خارج ملعبه.

ثم أشار الشناوي إلى أن فريقه بدأ دور المجموعات بشكل مثالي بعد الفوز بثلاثية أمام ريفرز النيجيري، ويبحث الآن عن الفوز الثاني لتأمين الصدارة.

واختتم تصريحاته بأن بيراميدز يريد الاقتراب خطوة أكبر من التأهل للمرحلة المقبلة، قبل العودة للتركيز على مشوار الدوري، بحثًا عن الارتقاء إلى صدارة المسابقة.

دوري أبطال أفريقيا أحمد الشناوي بيراميدز مباراة بيراميدز وباور ديناموز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg