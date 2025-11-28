يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، تقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

تنطلق مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، بتوقيت مصر، على استاد مولاي الحسن، في الرباط، والذي يسع إلى 22 ألف متفرج.

مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي تذاع عبر قناة Bein Sports HD 1، حيث ينطلق الأستوديو التحليلي الخاص بها، قبل انطلاق بنصف ساعة، وتحديدًا في تمام الثامنة والنصف مساءً.

حيث يقدم الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، أحمد فؤاد، بحضور وائل جمعة لاعب الأحمر السابق، والمغربي عزيز بنيج.

فيما يعلق على أحداث مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، في قمة مواجهات الجولة الثانية، الإماراتي علي سعيد الكعبي.

الأهلي يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الجيش الملكي بالمركز الثالث، دون رصيد، قبل انطلاق مباراة الجولة الثانية المرتقبة بدور المجموعات.