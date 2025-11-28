المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

قمة الجولة الثانية.. خريطة إذاعة مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:51 م 28/11/2025
الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، تقام مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

طالع من هنا.. 5 نقاط تمنح الأهلي كتالوج فك شفرة الجيش الملكي (تحليل)

مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي

تنطلق مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، بتوقيت مصر، على استاد مولاي الحسن، في الرباط، والذي يسع إلى 22 ألف متفرج.

مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي تذاع عبر قناة Bein Sports HD 1، حيث ينطلق الأستوديو التحليلي الخاص بها، قبل انطلاق بنصف ساعة، وتحديدًا في تمام الثامنة والنصف مساءً.

حيث يقدم الأستوديو التحليلي لمباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، أحمد فؤاد، بحضور وائل جمعة لاعب الأحمر السابق، والمغربي عزيز بنيج.

فيما يعلق على أحداث مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، في قمة مواجهات الجولة الثانية، الإماراتي علي سعيد الكعبي.

الأهلي يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الجيش الملكي بالمركز الثالث، دون رصيد، قبل انطلاق مباراة الجولة الثانية المرتقبة بدور المجموعات.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي ييس توروب مباراة الأهلي والجيش الملكي

