يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ومرتقبة ضد الجيش الملكي المغربي، مساء اليوم الجمعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي بملعب "مولاي الحسن" ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر تجاوز الجولة الأولى باكتساح شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في حين خسر الجيش الملكي خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1-0.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن بالرباط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي

تذاع مباراة الأهلي والجيش الملكي، على قناة bein sports HD1، الناقل الحصري لمباريات البطولات الأفريقية.

ويدخل المارد الأحمر موقعة الليلة بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية وتجنب الخسارة حتى لا يفقد صدارة مجموعته.

معلق مباراة الأهلي والجيش الملكي

سيقوم علي سعيد الكعبي بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي.