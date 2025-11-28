المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سياسة الخصوصية
ترتيب مجموعة الأهلي بعد تعادل شبيبة القبائل ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:13 م 28/11/2025
الأهلي

الاهلي يواجه الجيش الملكي

شهدت منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع يانج أفريكانز التنزاني سلبيًا، في مباراة أقيمت بالعاصمة الجزائرية.

تأثير التعادل على ترتيب المجموعة

بهذا التعادل، ارتقى يانج أفريكانز إلى صدارة المجموعة مؤقتًا، بانتظار مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي المغربي التي تقام لاحقًا اليوم.

بينما يحتل شبيبة القبائل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن شبيبة القبائل خسر في الجولة الأولى أمام الأهلي بنتيجة 4-1، في حين بدأ الفريق التنزاني مشواره بفوز مهم على الجيش الملكي بهدف دون رد.

الأهلي يواجه اختبارًا مهمًا أمام الجيش الملكي

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام الجيش الملكي المغربي مساء اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويهدف المارد الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتجنب أي تعثر، والحفاظ على صدارة المجموعة.

للاطلاع على ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، اضغط هنا.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي الأهلي ضد الجيش الملكي

