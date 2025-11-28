يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية ومرتقبة ضد الجيش الملكي المغربي، مساء اليوم الجمعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي بملعب "مولاي الحسن" في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر تجاوز الجولة الأولى باكتساح شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في حين خسر الجيش الملكي خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1-0.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا اضغط هنا

تشكيل الأهلي ضد الجيش الملكي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي

يتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي كل من: محمد سيحا، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، حمزة عبد الكريم، محمد شكري".