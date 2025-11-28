تلقى النادي الأهلي هدفًا مبكرًا في مواجهة الجيش الملكي، المقامة مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف التقدم للفريق المغربي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد اصطدام الكرة بيد أليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد ربيع حريمات الركلة لترتطم بالقائم الأيمن، قبل أن يتابعها محسن بوريكة داخل الشباك، مانحًا الجيش الملكي الهدف الأول.

وشهدت اللقطة اعتراضات واسعة من لاعبي الأهلي، الذين طالبوا بإعادة تنفيذ الركلة بداعي دخول لاعبين من الجيش الملكي منطقة الجزاء قبل التسديد، لكن الحكم أقر بصحة الهدف وواصل اللعب.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، بينما خسر الجيش الملكي في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد.

تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: محمد شريف

دكة بدلاء الأهلي

محمد سيحا، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي "أفشة"، إمام عاشور، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، حمزة عبد الكريم، محمد شكري.