المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد متابعة ركلة الجزاء.. الجيش الملكي يتقدم على الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:49 م 28/11/2025
هدف الجيش

الجيش الملكي يتقدم على الأهلي

تلقى النادي الأهلي هدفًا مبكرًا في مواجهة الجيش الملكي، المقامة مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف التقدم للفريق المغربي في الدقيقة 34 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد اصطدام الكرة بيد أليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

وسدد محمد ربيع حريمات الركلة لترتطم بالقائم الأيمن، قبل أن يتابعها محسن بوريكة داخل الشباك، مانحًا الجيش الملكي الهدف الأول.

وشهدت اللقطة اعتراضات واسعة من لاعبي الأهلي، الذين طالبوا بإعادة تنفيذ الركلة بداعي دخول لاعبين من الجيش الملكي منطقة الجزاء قبل التسديد، لكن الحكم أقر بصحة الهدف وواصل اللعب.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، بينما خسر الجيش الملكي في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد.

تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: محمد شريف

دكة بدلاء الأهلي

محمد سيحا، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي "أفشة"، إمام عاشور، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، حمزة عبد الكريم، محمد شكري.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي الأهلي ضد الجيش الملكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
الأهلي

الأهلي

57

عرضية من كوكا تصدى لها دفاع الجيش الملكي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg