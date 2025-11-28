المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الرأس الذهبية تتفوق على الـ"R2".. هدف تريزيجيه في الجيش الملكي تمنحه رقمًا استثنائيًا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:13 م 28/11/2025
تريزيجيه

تريزيجيه يتألق مع الأهلي

واصل محمود حسن تريزيجيه تألقه اللافت مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما فرض نفسه أحد أبرز نجوم الفريق منذ عودته إلى القلعة الحمراء في الشتاء الماضي.

وحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي المغربي، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وتمكن تريزيجيه من تسجيل هدف التعادل برأسية قوية بعد تقدم أصحاب الأرض من ركلة جزاء.

تريزيجيه.. هداف بالرأس رغم كونه جناحًا

سجل تريزيجيه ثمانية أهداف مع الأهلي هذا الموسم في مختلف البطولات، منها أربعة أهداف بالرأس، ليثبت أنّه أصبح يمتلك سلاحًا جديدًا يضيفه إلى ترسانته الهجومية.

ورغم أن اللاعب اشتهر منذ بداياته مع الأهلي، ثم خلال رحلته الاحترافية في إنجلترا وتركيا، بتسديدته المعتادة المعروفة لدى الجماهير بـ"R2"، فإن النسخة الحالية من تريزيجيه تبدو أكثر تنوعًا وتأثيرًا داخل منطقة الجزاء.

ومنذ عودته للنادي الأهلي، سجل اللاعب 50% من أهدافه بالرأس، مقابل 25% بتسديدات من نوعية R2، و25% من ركلات الجزاء.

وكان أول أهدافه منذ العودة قد جاء أيضًا برأسية أمام إنبي في الدوري الممتاز.

رباعية رأسية ونسخة مختلفة في دوري الأبطال

أهداف تريزيجيه الرأسية جاءت في محطات حاسمة، وهي:

- هدف في مرمى إنبي بالدوري.

- هدف في شباك سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

- هدف أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دوري الأبطال.

- هدف التعادل أمام الجيش الملكي في الجولة الثانية.

يثبت تريزيجيه بهذا الأداء أنه يعيش أحد أفضل فتراته، وأن عودته للأهلي لم تكن مجرد استرجاع لاعب، بل استعادة نجم أكثر نضجًا وقدرة على صناعة الفارق.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، بينما خسر الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز بهدف دون رد قبل مواجهة المارد الأحمر.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا تريزيجيه الجيش الملكي الأهلي ضد الجيش الملكي أهداف تريزيجيه

