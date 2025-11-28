يواجه نادي الجيش الملكي المغربي، عقوبات منتظرة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عقب تصرفات جماهيره التي صاحبت مباراة الفريق أمام الأهلي، والتي جرت ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، أحداثًا مؤسفة إذ لم تدخر جماهير الفريق المغربي قنينة مياه إلا وألقتها على أرضية ملعب مولاي الحسن الذي استضاف المواجهة أمام الأحمر القاهري، إلى جانب الآلات الحادة التي انهالت على البساط الأخضر.

عقوبات منتظرة من كاف على جماهير الجيش الملكي

يتضمن قانون الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تشديدات واضحة على ضرورة توفير الأمن والسلامة للفريق الضيف، وأخذ الاحتياطات اللازمة لخروج المواجهة دون أي عوائق، وإبلاغ النادي المستضيف للقاء حال بالمباريات عالية الخطورة من أجل توفير الحماية المطلوبة.

ويشدد كاف على ضرورة التأكد من عدم دخول الأدوات الخطيرة إلى ملعب المباراة، على أن يتم تفتيش الجماهير بشكل مناسب منعًا لتسلل ما يمكن استخدامه لعرقلة سلامة اللاعبين.

وتنص المادة 151 المتعلقة بالأمن الخاص بتنظيم المباريات، من قانون الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على التالي:

"يتعيّن على الاتحادات الوطنية التي تنظّم المباريات ما يلي:"

"أ) تقييم درجة الخطورة التي قد تشكّلها المباريات، وإبلاغ هيئات الكاف بالمباريات التي تُعد عالية الخطورة بشكل خاص".

"ب) الالتزام بتطبيق قواعد السلامة القائمة (لوائح الفيفا والكاف، القوانين الوطنية، الاتفاقيات الدولية)، واتخاذ جميع احتياطات السلامة التي تقتضيها الظروف قبل المباراة وأثناءها وبعدها".

"ج) ضمان سلامة لاعبي ومسؤولي الفريق الزائر طوال فترة إقامتهم".

"د) إبقاء السلطات المحلية على اطلاع والتعاون معها بفعالية وبشكل نشط".

"هـ) ضمان حفظ النظام داخل الملعب وفي محيطه المباشر، والتأكد من أن المباريات تُنظَّم بالشكل السليم".

"و) التأكد من عدم السماح بدخول أي أدوات خطرة و/أو أجهزة ليزر إلى الملعب أو المناطق المحيطة به، وذلك عبر تفتيش الجماهير".

"تُحمَّل الاتحادات الوطنية مسؤولية سلوك جماهيرها (خصوصًا فيما يتعلق برمي المقذوفات واقتحام الملعب) وكذلك سلوك طواقمها المساعدة".

وظهر بشكل واضح تجاوزات جماهير الجيش الملكي التي حدثت تجاه لاعبي الأهلي، طوال أحداث المبارة، وهو ما أدى إلى إصابة محمود حسن تريزيجيه لاعب الأحمر، نتيجة إلقاء آلة حادة اختارت أن تسكن رأسه.

وتأتي المادة 153 من قانون الانضباط للرد على حالة حدوث إخفاق في الامتثال للالتزامات المفروضة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتنص المادة على التالي:

"يُعاقَب أي اتحاد وطني يفشل في الامتثال للالتزامات الواردة في أحكام هذا القسم بغرامة مالية".

"في حالة المخالفات الجسيمة كما هو منصوص عليه في المادة 150 الفقرة 1 (البندين ب و ج)، يجوز للهيئة المختصة فرض عقوبات إضافية مثل حظر استخدام الملعب أو إلزام الفريق باللعب على ملعب محايد".

"تحتفظ الجهة المختصة بالحق في اتخاذ تدابير تتعلق بالسلامة في أي وقت، حتى ولو لم تُرتكب مخالفة".

وفقًا لما نصته المادة 153 من قانون الانضباط، فإن نادي الجيش الملكي ينتظر عقوبات صارمة من الاتحاد الأفريقي، من المحتمل أن تكون عبارة عن غرامات مالية ستتحدد عن طريق كاف، بالإضافة إلى تأديب متعلق باستخدام الملعب أو نقل مباريات الفريق لملعب محايد.

واقعة مشابهة مع الأهلي

تعرض لاعبو الأهلي لواقعة مشابهة في المغرب، أثناء مباراة الفريق أمام الرجاء البيضاوي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا عام 2022، إذ قامت جماهير النادي الأخضر بإلقاء العديد من قناني المياه على أرضية الميدان.

ووجه كاف تهمة سوء السلوك إلى نادي الرجاء نتيجة تصرفات جماهيره تجاه لاعبي الأهلي خلال المباراة، بإلقاء قناني المياه بالإضافة إلى استخدام الدخان والألعاب النارية.

وقررت حينها اللجنة التأديبية للكاف، فرض عقوبة على نادي الرجاء باللعب مباراتين دون جمهور في مواجهاتهم بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 24,000 دولار أمريكي.

لم يكتف كاف عند هذا الحد إذ فرض غرامة أخرى على الرجاء قدرها 20,000 دولار أمريكي، لفشل النادي في توفير إجراءات الأمن اللازمة الموجودة مسبقًا.

وتشير الواقعة السابقة التي حدثت في 2022 إلى أن عقوبة كاف ضد الجيش الملكي، قد تتخطى فرض غرامة مالية على النادي، إذ تزداد أسهم معاقبة جماهير النادي المغربي بالمنع من مرافقة الفريق في المسابقات الأفريقية لمدة يحددها الاتحاد الأفريقي.

ماذا حدث من جماهير الجيش الملكي؟

لم يسلم تريزيجيه من مقذوفات جماهير الجيش الملكي، إذ تعرض للإصابة في رأسه عن طريق آلة حادة، وصلت إلى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، الذي قام بعرضها بشكل واضح أمام الشاشات، قبل أن يخطفها لاعب الجيش الملكي ويغادر أرضية الملعب.

حدث ذلك تزامنًا مع إلقاء جماهير الجيش الملكي المقذوفات على لاعبي الأهلي، بالإضافة إلى رمي الكرة إلى داخل الملعب حينما كان الأحمر متجهًا نحو مرمى النادي المغربي خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.