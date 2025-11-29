أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة باور ديناموز الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة القارية، ضيفًا على بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا.

وجاء التشكيل الرسمي لبيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف "قطة" – محمد رضا بوبو – محمود زلاكة – إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

دكة البدلاء:

محمود جاد – علي جبر – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – طارق علاء – مصطفى زيكو – دودو الجباس – مروان حمدي