مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تشكيل بيراميدز.. ماييلي يقود الهجوم أمام باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:12 م 29/11/2025
بيراميدز

بيراميدز يواجه باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة باور ديناموز الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة القارية، ضيفًا على بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا.

وجاء التشكيل الرسمي لبيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي – كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف "قطة" – محمد رضا بوبو – محمود زلاكة – إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

دكة البدلاء:

محمود جاد – علي جبر – أحمد توفيق – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي – طارق علاء – مصطفى زيكو – دودو الجباس – مروان حمدي

دوري أبطال أوروبا بيراميدز تشكيل بيراميدز بيراميدز ضد باور ديناموز

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
برشلونة

برشلونة

2 1
ألافيس

ألافيس

34

تشتيت من دفاع برشلونة بعد كرة عرضية من دينيس سواريز خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
