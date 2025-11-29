يورتشيتش: فوز بيراميدز في أول مباراتين لا يعني التأهل

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على حساب باور ديناموز الزامبي.

وفاز بيراميدز بهدف نظيف أمام باور ديناموز، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أتوقع مباراة قوية من باور ديناموز لأنه فريق مميز على أرضه تحديدا ويمتلك مجموعة من اللاعبين المهمين في بعض المراكز وبإمكانهم اللعب في أندية كبيرة".

وأضاف: "أظهروا مدى جودتهم أمام بيراميدز ولكن في النهاية حققنا الفوز وحصد ثلاث نقاط أخرى مهمة وضعت الفريق في مكان ممتاز في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل في البطولة".

وشدد يورتشيتش: "الفوز في مباراتين لا يعني مطلقا ضمان التأهل لأن المشوار به متغيرات والبطولة قوية، والكل شاهد على ما حدث في مباراة نهضة بركان في نيجيريا أمام ريفرز والفوز المتأخر وكان بإمكان الفريق النيجيري الفوز، وكذلك باور ديناموز سيكون منافسا قويا على أرضه والمباريات أمامه هنا في ندولا لن تكون سهلة".

و أشار المدرب الكرواتي إلى: "بعد الفوز على بطل زامبيا لا وقت للراحة ولابد من العودة فورا إلى القاهرة لأن أمامنا مباراة في الدوري بعد يومين فقط لابد من الفوز بها لمواصلة المشوار المحلي بكل قوة".