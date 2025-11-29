المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بيراميدز من بينهم.. 5 فرق تضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:12 ص 30/11/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

توج فريق فلامنجو البرازيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ببطولة كوبا ليبرتادوريس بعد الفوز على مواطنه بالميراس بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

ليتوج الفريق البرازيلي باللقب الرابع في تاريخه، ليكون أكثر الأندية البرازيلية تتويجا به، متفوقا على بالميراس الذي كان يملك نفس عدد ألقابه قبل هذه المباراة.

وبشكل عام، أصبح هذا اللقب هو رقم 25 للأندية البرازيلية، ليتساوى مع الأندية الأرجنتينية في عدد الألقاب.

وبهذه النتيجة، يضمن فريق فلامنجو التواجد في بطولة كأس العالم للأندية 2029 والتي أصبحت تقام كل 4 سنوات أسوة بكأس العالم للمنتخبات.

ويشارك في كأس العالم للأندية أبطال القارات في آخر 4 نسخ، وفي حال تكرار نفس البطل في أكثر من نسخة يتم اللجوء إلى تصنيف الأندية لحسم المشاركة في المونديال.

وسبق فريق بيراميدز المصري، فلامنجو في حسم التأهل إلى مونديال الأندية 2029، وذلك بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا إثر الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

ليكون فلامنجو هو خامس فريق يتأهل لمونديال 2029 كالتالي:

1- باريس سان جيرمان.. بطل دوري أبطال أوروبا 2025.

2- الأهلي السعودي.. بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.

3- بيراميدز.. بطل دوري أبطال أفريقيا 2025.

4- فلامينجو.. بطل كوبا ليبرتادوريس 2025.

5- كروز أزول.. بطل الكونكاكاف 2025.

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي السعودي كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان فلامنجو بيراميدز كروز أزول

