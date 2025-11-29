المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محاميه: رمضان صبحي يمر بحالة نفسية سيئة.. ونشكر الأهلي على متابعته للقضية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:01 م 30/11/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي - لاعب بيراميدز

يمر رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، بحالة نفسية سيئة بسبب اتهامه في قضية "التزوير" المنظورة أمام القضاء المصري حاليًا، حسبما أكد محاميه أشرف عبد العزيز.

وقال أشرف عبد العزيز في تصريحات لقناة النهار: "المحكمة قررت حبس رمضان صبحي على ذمة قضية التزوير والحكم يوم 30 ديسمبر 2025، وهو حاليًا في محبسه في السجن".

وأضاف: "أزور رمضان صبحي لأني المحامي الخاص به ولي الحق في زيارته بكل تأكيد".

وواصل: "لا أريد التحدث عن قضية التزوير لأنها قضية منظورة أمام القضاء".

وتابع محامي رمضان صبحي: "نشكر الأهلي وبيراميدز وجماهير الكرة المصرية على متابعتهم معي باستمرار قضية رمضان صبحي".

وواصل: "في قضية التزوير لا نستطيع إلا الانتظار لجلسة 30 ديسمبر، ورغم ذلك الفريق القانوني للأهلي يتابع معي باستمرار لأن رمضان صبحي كان ابن الأهلي ويلعب حاليا في بيراميدز".

واستكمل أشرف عبد العزيز: "حالة رمضان صبحي النفسية سيئة بكل تأكيد وهو شاب صغير في النهاية".

قبل أن ينهي: "القانون يسير على الجميع والمحكمة لها الحق في حبس رمضان صبحي أو الإفراج عنه ولا يجوز لنا التعقيب على ذلك".

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي رمضان صبحي بيراميدز أشرف عبد العزيز

