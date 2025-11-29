شهد الموسم الحالي من دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، العديد من الأزمات على الرغم من مرور جولتين فقط.

وأقيمت جولتين فقط من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية هذا الموسم، ومن المقرر أن تنتهي الجولة الثانية من المسابقتين مساء اليوم الأحد.

وعرفت بطولات "كاف" هذا الموسم، 5 أزمات تصدرت المشهد الأفريقي تنوعت ما بين أزمات من الجماهير وحتى شكاوى ضد حكام المباريات في البطولتين.

ونستعرض لكم أبرز الأزمات التي شهدتها بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

أزمة جماهير شبيبة القبائل في مباراة الأهلي

بداية الأزمات كانت عن طريق فريق شبيبة القبائل الجزائري بعد المباراة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، عندما قدم شكوى بسبب أزمة تذاكر مباراة الأهلي في ستاد القاهرة الدولي.

وأصدر نادي شبيبة القبائل الجزائري، بيانا رسميا، يشكو خلاله من أزمة التذاكر التي حدثت في مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على شبيبة القبائل (4-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال نادي شبيبة القبائل في بيانه: "في أعقاب الأحداث التي جرت في استاد القاهرة بشأن بيع تذاكر مباراة فريقنا ضد الأهلي، نود تقديم التفاصيل التالية:

وأضاف: "خلال اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي كاف الذي عُقد قبل يوم من المباراة ضد الأهلي، تقرر منح عدد غير محدود من التذاكر، حيث وضعنا شرط شراء هذه التذاكر عبر منصة "تذكرتي" وضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لهذا القيد، وهو توفير التذاكر وفتح مكتب تذاكر خاص واستثنائي على مستوى الاستاد".

وتابع: "ولدهشتنا العامة، تم تقليص الحصة إلى 750 تذكرة، متجاهلين لوائح الاتحاد الإفريقي التي تنص على أن عدد تذاكر الفريق الزائر لا يقل عن 5٪ من عدد التذاكر المطروحة للبيع، وليس من عدد التذاكر التي تم بيعها".

وواصل بيان النادي الجزائري: "كما نفاجأ ونستغرب من الفوضى والخلط الذي حدث بخصوص الدعوات والبطاقات المقدمة لنادينا، وقد لوحظ ذلك أيضًا خلال مراسم استقبال وفدنا، والتي كانت دون مستوى التوقعات".

وأكمل: "هذا أمر غير مقبول، رغم انتقال رئيس شبيبة القبائل إلى مقر الأهلي وحضوره مع جماهيرنا خارج الاستاد لمحاولة إيجاد حل بخصوص توفر التذاكر، ومع التزام نادينا الواضح بالاعتناء بهذه التذاكر، لم يُقدَّم أي حل بناء".

وشدد النادي الجزائري: "مثل هذا السلوك، الذي يخالف مبادئ اللعب النظيف واحترام الجماهير، لا يمكن التسامح معه أو قبوله".

وأضاف: "ندعو الجهات المختصة للتدخل لضمان عدم تكرار هذه الإخفاقات ولضمان احترام حقوق جماهيرنا بالكامل".

وتابع: "لقد حرص شبيبة القبائل دائمًا وسيستمر في ضمان وضع جماهيره في أفضل الظروف وحماية كرامتهم وضمانها".

وأتم بيان شبيبة القبائل: "تأسف إدارة شبيبة القبائل على هذا الحادث وتعتذر عنه، وتشكر جماهيرها على حضورهم وصبرهم رغم كل هذه الصعوبات".

شكوى الجيش الملكي ضد طاقم حكام مباراة يانج أفريكانز

قرر نادي الجيش الملكي المغربي، تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للاحتجاج على الظلم التحكيمي في مباراة يانج أفريكانز التنزاني

وخسر الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز بنتيجة (1-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز الجيش الملكي هدفاً في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية تحولت إلى هدف بعد ضربة رأس، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وقرر الجيش الملكي تقديم احتجاج رسمي لدى "كاف" بعد إلغاء هدف صحيح للفريق بداعي وجود التسلل، رغم أن اللقطات التلفزيونية أثبتت عكس ذلك.

أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي

الأزمة الأبرز كانت خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، حيث شهدت المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، العديد من اللقطات المثيرة.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم مباراة الجيش الملكي والأهلي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب الفريق المغربي.

واشتعلت أزمة بين لاعبي الفريقين، عقب إلقاء آلة حادة نحو تريزيجيه نجم النادي الأهلي، ليشتبك معه لاعبو الفريق المغربي، للحصول عليها قبل أن يشاهدها حكم اللقاء.

وتدخل وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب حصول لاعبي الأهلي على تلك الآلة، من أجل منحها لحكم اللقاء، قبل أن يخطفها لاعب الجيش الملكي ويغادر أرضية الملعب.

واعترضت جماهير الجيش الملكي بشكل مستمر على حكم اللقاء، من خلال إلقاء طن من الزجاجات غمرت أرضية الملعب خلال أحداث الشوط الثاني، وخاصة في الدقائق الأخيرة.

كما فوجئ لاعبو الأهلي، خلال الهجمة الأخيرة في اللقاء، بقذف كرات من الجانب المغربي إلى داخل الملعب، نحو الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، لإيقاف الهجمة المرتدة للفريق الأحمر قبل إطلاق الحكم لصافرة النهاية.

وشهدت المباراة أيضاً، العديد من الأخطاء التحكيمية من قبل أحمد الشلماني حكم اللقاء، بعدما أثار الجدل في لقطة احتساب ركلة جزاء للفريق صاحب الأرض.

ومن المتوقع أن يواجه نادي الجيش الملكي المغربي، عقوبات منتظرة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد أحداث شغب الجماهير في مباراة الأهلي.

شكوى الزمالك ضد طاقم حكام مباراة كايزر تشيفز

نادي الزمالك هو الآخر انضم إلى ركب الأزمات التي شهدتها بطولات "كاف" هذا الموسم، حيث قرر مجلس إدارة النادي الأبيض التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد طاقم التحكيم الرواندي بقيادة صامويل أويكوندا، الذي أدار مباراة الفريق ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وكانت المواجهة قد انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، على ملعب بيتر موكابا معقل الفريق الجنوب إفريقي.

وقال الزمالك في بيان رسمي، إن شكواه جاءت بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الفريق الأبيض في شكواه أن الأخطاء التحكيمية في هذه المباراة أثرت على النتيجة النهائية للقاء، مشيرًا إلى أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، بخلاف إلغاء هدف صحيح للتونسي سيف الدين الجزيري دون سبب مفهوم.

وأضاف أن هذه الأخطاء جاءت بجانب إفراط الحكم في إشهار البطاقات الصفراء للاعبي الزمالك على مدار المباراة.

وطالب الزمالك في شكواه للاتحاد الأفريقي بضرورة التدخل، واختيار الحكام المناسبين للتقليل من ظاهرة الأخطاء التحكيمية، التي تؤثر على نتائج الكثير من المباريات في البطولة.

كما حرصت إدارة القلعة البيضاء على مطالبة "كاف" بشكل عاجل، بأهمية تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد، في المباريات المقبلة بداية من مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وأوضحت أن غياب تقنية الفيديو في المباريات تراه إدارة نادي الزمالك يؤثر على نزاهة المسابقة، وآن الأوان اتخاذ القرارات التي من شأنها إصلاح منظومة التحكيم، على مستوى البطولات الأفريقية ومنها كأس الكونفدرالية.

شكوى الترجي التونسي ضد طاقم حكام مباراة بترو أتلتيكو

الأزمة الأخيرة التي شهدتها بطولات "كاف"، هي الاحتجاج الرسمي من نادي الترجي التونسي على حكم مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الترجي 1-1 أمام بترو أتلتيكو، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الترجي في بيانه: "لم يتعوّد الترجي الرياضي التونسي على التظلّم من التحكيم في كأس رابطة الأبطال الإفريقية أو على الاحتجاج على مردود الحكّام، غير أنّ توالي الهفوات التحكيمية وتفاقمها بشكل واضح، وفي اتجاه واحد دائمًا ضد فريقنا، يفرض علينا الدفاع عن مصلحة الترجي الرياضي التونسي وعدم السكوت عمّا يرتكبه بعض الحكّام من تجاوزات".

وأضاف: "لقد غادر الترجي الرياضي التونسي النسخة الماضية من كأس رابطة الأبطال الإفريقية بسبب خطإ تحكيمي فادح وظالم من حكمة الـVAR، التي ألغت هدفًا شرعيًا لأشرف الجبري في مباراتنا ضد نادي سانداونز، وهو قرار أدّى إلى إقصائنا من الدور ربع النهائي. ورغم مراسلتنا للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم واحتجاجنا على تلك الهفوة الجسيمة، كان ردّ الاتحاد الإفريقي غير مقنع بالمرة، واخترنا حينها عدم التصعيد".

وتابع بيان النادي التونسي: "أمّا اليوم، وبعد ما ارتكبه كامل طاقم التحكيم، حكم الساحة ومساعدوه، في مباراتنا ضد الفريق الأنغولي من أخطاء فادحة وسوء نية أثّر بشكل مباشر على نتيجة المباراة وحرم الترجي الرياضي التونسي من فوز ثمين، فإنّ نادينا لن يكتفي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مردود هذا الطاقم وسوء نيّته، بل سيصعّد موقفه ويتّخذ ما يراه لازمًا من إجراءات استنادًا إلى ما ستقرّره الكونفدرالية الإفريقية".

وواصل: "إن الشكوى التي سنتقدّم بها ستكون مدعّمة بكل المقاطع واللقطات التي تُثبت الأخطاء التحكيمية الكارثية لكامل الطاقم وتعمدهم حرمان الترجي الرياضي التونسي من انتصار مستحق".

وأضاف: "كما سيُسجّل نادينا احتجاجه رسميًا على المستوى الهزيل للحكم جون جاك ندالا، وهو حكم دأب على إصدار قرارات كلّها ضد فريقنا، بما يثير الكثير من الريبة والاستغراب".

وأتم بيان الترجي: "وسيُطالب الترجي الرياضي التونسي هذه المرّة بردّ واضح ومُبرّر من الكونفدرالية الإفريقية، كما سيتخذ المواقف اللازمة وفقًا لما ستقرّره وتعلنه لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن تواصل المظالم التحكيمية الإفريقية ضد الترجي الرياضي التونسي أمر لم يعد مقبولًا، ولا بدّ أن يتوقّف بشكل نهائي وحاسم".