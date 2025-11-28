يتجه نادي الجيش الملكي المغربي، إلى إقالة البرتغالي ألكسندر سانتوس من تدريب الفريق.

وتعادل الجيش الملكي أمام الأهلي 1-1، يوم الجمعة الماضي، على ملعب مولاي الحسن، في الجولة الثانية من دور المحموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لموقع SPORT7، فإن إدارة نادي الجيش الملكي ستعقد اجتماعا طارئا مع المدرب ألكسندر سانتوس بحضور المدير الرياضي للفريق من أجل مناقشة نتائج الفريق في دوري أبطال أفريقيا والحصيلة المتواضعة التي حققها العساكر لحد الآن في دور المجموعات.

وتتجه إدارة الجيش الملكي إلى إنهاء ارتباطها بالمدرب سانتوس بسبب فشله في الأهداف المرجوة، حيث إنه كان مطالبا بجمع 4 نقاط من أصل 6 خلال الجولتين الأولتين بينما في الحقيقة حقق نقطة وحيدة فقط وعقد مهمة التأهل إلى الدور التالي.

ودأبت إدارة الجيش الملكي على اتخاذ القرارات المصيرية بتريث وتبصر كبيرين، حيث إنها تدرس البدائل الممكنة قبل اتخاذ قرار إقالة سانتوس وطاقمه التقني المساعد.

ويتواجد الجيش الملكي في المجموعة الثانية بجانب الأهلي، وشبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.