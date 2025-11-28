المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

دوري أبطال أفريقيا
سانت إيلوا لوبوبو

سانت إيلوا لوبوبو

0 1
15:00
الهلال السوداني

الهلال السوداني

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منافس الأهلي.. تقارير: الجيش الملكي يتجه إلى إقالة سانتوس من تدريب الفريق

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:31 م 30/11/2025
ألكسندر سانتوس

ألكسندر سانتوس

يتجه نادي الجيش الملكي المغربي، إلى إقالة البرتغالي ألكسندر سانتوس من تدريب الفريق.

وتعادل الجيش الملكي أمام الأهلي 1-1، يوم الجمعة الماضي، على ملعب مولاي الحسن، في الجولة الثانية من دور المحموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لموقع SPORT7، فإن إدارة نادي الجيش الملكي ستعقد اجتماعا طارئا مع المدرب ألكسندر سانتوس بحضور المدير الرياضي للفريق من أجل مناقشة نتائج الفريق في دوري أبطال أفريقيا والحصيلة المتواضعة التي حققها العساكر لحد الآن في دور المجموعات.

وتتجه إدارة الجيش الملكي إلى إنهاء ارتباطها بالمدرب سانتوس بسبب فشله في الأهداف المرجوة، حيث إنه كان مطالبا بجمع 4 نقاط من أصل 6 خلال الجولتين الأولتين بينما في الحقيقة حقق نقطة وحيدة فقط وعقد مهمة التأهل إلى الدور التالي.

ودأبت إدارة الجيش الملكي على اتخاذ القرارات المصيرية بتريث وتبصر كبيرين، حيث إنها تدرس البدائل الممكنة قبل اتخاذ قرار إقالة سانتوس وطاقمه التقني المساعد.

ويتواجد الجيش الملكي في المجموعة الثانية بجانب الأهلي، وشبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني. 

 

 

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي الجيش الملكي سانتوس دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

45

دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg