أعلن النادي الأهلي إرسال خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بعد أحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأول ضد الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي المغربي، التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

الأهلي يخاطب كاف

وقال الأهلي في بيان رسمي، عبر صفحته على فيسبوك، إنه أرسل خطابًا اليوم الأحد إلى كاف، بعد الخروقات التي شهدتها مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال، والتي تم تدوينها في تقارير الحكام والمراقبين.

وتضمن الخطاب أربعة اقتراحات عاجلة للحد من الانتهاكات التي تشهدها الملاعب وتأمين سلامة كل عناصر وتعزيز الروح الطيبة بين الجماهير، حيث جاءت اقتراحات النادي التي تهدف في ذات الوقت إلى تطوير ونجاح المسابقات، وبما يخدم مصلحة الكرة الإفريقية، كالتالي:

تطبيق كافة إجراءات السلامة قبل كل المباريات في ضوء خطط تأمينية تضمن إقامة المنافسات في أجواء رياضية، وبما يتناسب مع مكانة الكرة الإفريقية.

اتخاذ خطوات جادة نحو دمج تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في جميع مباريات دوري الأبطال، بوصفها المسابقة الإفريقية الأكبر، لتحقيق الحد الأقصى من العدالة بين كافة الفرق.

إسناد جميع المباريات القادمة ذات الحساسية والجماهيرية الكبيرة إلى حكام النخبة في إفريقيا والمصنفين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

التطبيق الحاسم للوائح "كاف" والعمل على امتثال جميع عناصر اللعبة بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.