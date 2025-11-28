المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"سويت نوفمبر".. احتفال استثنائي من الأهلي بعودة عاشور والسوبر المصري (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:27 م 01/12/2025
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg
  • عرض 15 صورة
    galleryImg

احتفل النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، بشهر نوفمبر الذي تميز خلاله بالتتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة النهائية.

أفضل لقطات الأهلي في نوفمبر

الأهلي بدأ شهر نوفمبر بالتعادل السلبي مع المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة 13 للدوري المصري، ثم التقى مع سيراميكا كليوباترا وانتصر عليه في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.

في الجانب الأخر، انتصر الزمالك على بيراميدز في الدور نصف النهائي لكأس السوبر المصري بركلات الترجيح، ليلتقي القبطان في المباراة النهائية التي ابتسمت للأهلي بالفوز بنتيجة 2-0.

وبعد التتويج بالسوبر، فاز الأهلي على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن ينهي شهر نوفمبر بالتعادل الإيجابي 1-1 مع الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن ضمن اللقطات التي شهدها شهر نوفمبر الجاري، هو عودة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بالإضافة إلى التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك.

وكانت بطولة السوبر هي الأولى لبعض لاعبي الأهلي وهم: "أحمد سيد زيزو، محمد سيحا، محمد علي بن رمضان، ياسين مرعي".

كما أن هذه البطولة الأولى للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تم التعاقد معه بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو، والذي تمت إقالته بعد خسارة الأهلي من بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

لمشاهدة احتفالات الأهلي اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة شبيبة القبائل القادمة
الأهلي الزمالك دوري أبطال أفريقيا السوبر المصري إمام عاشور أحمد سيد زيزو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg