احتفل النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، بشهر نوفمبر الذي تميز خلاله بالتتويج ببطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة النهائية.

أفضل لقطات الأهلي في نوفمبر

الأهلي بدأ شهر نوفمبر بالتعادل السلبي مع المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة 13 للدوري المصري، ثم التقى مع سيراميكا كليوباترا وانتصر عليه في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات.

في الجانب الأخر، انتصر الزمالك على بيراميدز في الدور نصف النهائي لكأس السوبر المصري بركلات الترجيح، ليلتقي القبطان في المباراة النهائية التي ابتسمت للأهلي بالفوز بنتيجة 2-0.

وبعد التتويج بالسوبر، فاز الأهلي على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن ينهي شهر نوفمبر بالتعادل الإيجابي 1-1 مع الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن ضمن اللقطات التي شهدها شهر نوفمبر الجاري، هو عودة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بالإضافة إلى التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك.

وكانت بطولة السوبر هي الأولى لبعض لاعبي الأهلي وهم: "أحمد سيد زيزو، محمد سيحا، محمد علي بن رمضان، ياسين مرعي".

كما أن هذه البطولة الأولى للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تم التعاقد معه بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو، والذي تمت إقالته بعد خسارة الأهلي من بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

