يترقب نادي الزمالك، لمعرفة منافسه في إطار دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وملاقاة المتأهل من مباراة ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني.

موعد مباراة منافس الزمالك

تقام مباراة ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني، في إياب دور الـ64 من كأس الكونفدرالية، يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وكان ديكيداها الصومالي حسم مباراة الذهاب على حساب لزمالة السوداني، بهدف وحيد، جاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

موعد مباراة الزمالك

الزمالك يحل ضيفًا على المتأهل من مباراة الزمالة وديكيداها، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل، خارج مصر.

فيما يستضيف الزمالك مباراة الإياب الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

وكان الزمالك ودع النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية بالدور ربع النهائي، أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في الإياب (1-0)، التي أقيمت وقتها على ستاد القاهرة الدولي، فيما انتهت موقعة الذهاب بالتعادل السلبي.