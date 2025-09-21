المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منافس الزمالك.. موعد مباراة إياب دور الـ64 في كأس الكونفدرالية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:50 م 21/09/2025
مباراة ديكيداها والزمالة

مباراة ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني

يترقب نادي الزمالك، لمعرفة منافسه في إطار دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وملاقاة المتأهل من مباراة ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني.

موعد مباراة منافس الزمالك

تقام مباراة ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني، في إياب دور الـ64 من كأس الكونفدرالية، يوم السبت المقبل الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وكان ديكيداها الصومالي حسم مباراة الذهاب على حساب لزمالة السوداني، بهدف وحيد، جاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

موعد مباراة الزمالك

الزمالك يحل ضيفًا على المتأهل من مباراة الزمالة وديكيداها، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل، خارج مصر.

فيما يستضيف الزمالك مباراة الإياب الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

وكان الزمالك ودع النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية بالدور ربع النهائي، أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في الإياب (1-0)، التي أقيمت وقتها على ستاد القاهرة الدولي، فيما انتهت موقعة الذهاب بالتعادل السلبي.

الزمالك كأس الكونفدرالية منافس الزمالك ديكيداها الصومالي الزمالة السوداني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg