المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

المصري يضرب موعدًا مع الاتحاد الليبي في دور الـ32 من الكونفدرالية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:26 م 26/09/2025
المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي

ضرب الاتحاد الليبي موعدًا مع المصري البورسعيدي في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32) لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

وتغلب الاتحاد الليبي على ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة 3-1 في إياب الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية، علمًا أن لقاء الذهاب كان انتهى بدون أهداف.

وسجل أهدف الاتحاد الليبي كل من ثاتاياوني ديتلهوكوي ونوفل الزرهوني وأحمد الصويعي.

الاتحاد الليبي يواجه المصري في دور الـ 32 للكونفدرالية

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الاتحاد والمصري أحد أيام 17 أو 18 أو 19 أكتوبر خارج مصر.

بينما ستقام مباراة الإياب أحد أيام 24 أو 25 أو 26 أكتوبر في مصر.

جدير بالذكر أن الزمالك يشارك هو الممثل الثاني لمصر في بطولة الكونفدرالية وينتظر المتأهل بين ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني، لمواجهته في دور الـ32 من البطولة.

"مشاركة قياسية".. كاف يعلن زيادة المكافأة المالية للأدوار التمهيدية في دوري الأبطال والكونفدرالية

الاتحاد الليبي المصري البورسعيدي الكونفدرالية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    3
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

