ضرب الاتحاد الليبي موعدًا مع المصري البورسعيدي في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32) لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

وتغلب الاتحاد الليبي على ولايتا ديتشا الإثيوبي بنتيجة 3-1 في إياب الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية، علمًا أن لقاء الذهاب كان انتهى بدون أهداف.

وسجل أهدف الاتحاد الليبي كل من ثاتاياوني ديتلهوكوي ونوفل الزرهوني وأحمد الصويعي.

الاتحاد الليبي يواجه المصري في دور الـ 32 للكونفدرالية

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الاتحاد والمصري أحد أيام 17 أو 18 أو 19 أكتوبر خارج مصر.

بينما ستقام مباراة الإياب أحد أيام 24 أو 25 أو 26 أكتوبر في مصر.

جدير بالذكر أن الزمالك يشارك هو الممثل الثاني لمصر في بطولة الكونفدرالية وينتظر المتأهل بين ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني، لمواجهته في دور الـ32 من البطولة.

