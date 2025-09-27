يقدم موقع يلا كورة تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالة السوداني وديكيداها الصومالي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالة وديكيداها، تقام على ملعب كساراني في نيروبي كينيا، ضمن منافسات إياب دور الـ64 من كأس الكونفدرالية.

نادي الزمالك يترقب لمعرفة منافسه في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، حيث يواجه المتأهل من مباراة الزمالة وديكيداها.

مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بين الزمالة وديكيداها، على ملعب الأخير، كان الفريق الصومالي حسمها بنتيجة (1-0).

أحداث المباراة

1: انطلاق المباراة.

27: التعادل السلبي مستمر، وتغيير في صفوف الزمالة، بدخول مزمل كانتي بدلًا من سليمان زكريا.

45: نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالة وديكيداها بالتعادل دون أهداف.

48: محمد أبكر عجب يسجل هدف التقدم لصالح الزمالة.

تشكيل الزمالة

يخوض فريق الزمالة السوداني، المباراة بالتشكيل الآتي:

عصام الحضري، حسين أفول، شهاب الدين عمر، محمد أبكر، علي خلف الله، سليمان زكريا، ياسر عز الدين، عبد الصمد، أمجد قلق، أنس سعيد ومجاهد العقيد (القائد).

ويلتقي الزمالك مع المتأهل من مباراة الزمالة وديكيداها، في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكان الزمالك ودع النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية بالدور ربع النهائي، أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في الإياب (1-0).