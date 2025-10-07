المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طاقم تحكيم جابوني لإدارة مباراة المصري والاتحاد الليبي في الكونفدرالية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:10 م 07/10/2025
المصري

فريق المصري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الطاقم الذي سيدير المباراة التي ستجمع بين المصري والاتحاد الليبي، ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فريق المصري ضيفًا على نظيره الاتحاد الليبي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب طرابلس الدولي.

طاقم جابوني لإدارة مباراة المصري والاتحاد الليبي

أعلنت لجنة الحكام عن الطاقم المكلف بإدارة مباراة المصري والاتحاد الليبي، والذي يقوده الجابوني تانجوي ميبيامي، ويعاونه أموس ندونج كمساعد أول، وأوريل أوندو كمساعد ثاني، بينما يتولى خوزيه أبا مهام الحكم الرابع.

ويتولى سيبيت ليبراتو من جنوب السودان مهام مراقب المباراة، بينما تقرر إسناد مهمة مراقبة التحكيم للصومالي عويس أحمد.

موعد مباراة المصري والاتحاد

حدد نادي الاتحاد الليبي، يوم الجمعة، الموافق 17 من شهر أكتوبر الجاري، موعدًا لمباراته أمام المصري، والتي ستقام ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل المصري ضيفًا على نظيره الاتحاد الليبي، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الـ23 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام المباراة بين المصري والاتحاد، على أرضية ملعب طرابلس الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة الليبية، والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الاتحاد الليبي القادمة
المصري الاتحاد الليبي

