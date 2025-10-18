خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.



وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.



وقام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بمتابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.



انتظم محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



يأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب ليشارك في الفقرة البدنية مع اللاعبين بجانب التدريبات الفنية والخططية.



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات فنية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.



وقام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بتوجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية، وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران.



وفي نفس الوقت واصل الرباعي عدي الدباغ وآدم كايد ومحمد شحاتة وناصر منسي التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.



خضع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي وأشعة خلال الساعات القليلة الماضية للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها.

وسيحدد الجهاز الطبي في ضوء نتيجة الأشعة والفحوصات البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب.



وكان عمر جابر عاد من معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة خلال معسكر المنتخب المقام في المغرب.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.