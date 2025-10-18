المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
للعودة من الإصابة.. الدباغ ومنسي وكايد يواصلون التأهيل في تدريبات الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:10 م 12/10/2025
عدي الدباغ خلال مباراة الزمالك والمقاولون

عدي الدباغ - لاعب الزمالك

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الأحد، عن موقف الثلاثي عدي الدباغ وآدم كايد وناصر منسي من مباراة الفريق ضد ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الثلاثي عدي الدباغ وآدم كايد وناصر منسي، أدوا تدريبات تأهيلية على هامش تدريب اليوم الأحد، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية.

وأشار إلى أن عدي الدباغ يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي.

في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي.

بينما يشكو الفلسطيني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز الأول له بعد 3 تعثرات أمام الجونة والأهلي وغزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحدد الزمالك مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني أمام ديكيداها يوم 18 أكتوبر الجاري، على أن تكون مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر في القاهرة أيضًا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية تدريبات الزمالك ناصر منسي عدي الدباغ آدم كايد

