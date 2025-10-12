المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الاستعدادات مستمرة.. الزمالك يواصل تدريباته الجماعية قبل مواجهة ديكيداها

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:15 م 12/10/2025
الزمالك

لاعبو نادي الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفارس الأبيض لمواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

مران الزمالك

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

كما أدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات فقرة خاصة بالكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن التدريبات كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر ومحمد إسماعيل للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لخوض ودية البحرين.

إلى جانب المغربي محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب الثاني، والأنجولي شيكو بانزا المنضم لمنتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك كأس الكونفدرالية مران الزمالك ديكيداها الصومالي

