المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

0 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كاف يجري تعديلًا على طاقم حكام مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

03:49 م 13/10/2025
الزمالك

فريق الزمالك

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلًا على طاقم التحكيم الإثيوبي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصبح طاقم التحكيم يتكون من، مانوهي ولديتساديك  حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و إفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.

وفي نفس الوقت اختار "كاف" السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة بدلًا من مواطنه مأمون بشارة ناصر، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

ويبحث نادي الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، عن مصالحة جماهيره، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق الأبيض خلال الجولات الماضية من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأبيض في استعادة لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي سبق وأن توج بها في نسختين من قبل.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية ديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
تونس

تونس

0 0
ناميبيا

ناميبيا

29

جاء الهدف بعدما نفذ علي عبدي ركلة الجزاء بنجاح على يمين الحارس داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg