أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلًا على طاقم التحكيم الإثيوبي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأصبح طاقم التحكيم يتكون من، مانوهي ولديتساديك حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و إفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.



وفي نفس الوقت اختار "كاف" السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة بدلًا من مواطنه مأمون بشارة ناصر، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.



ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

ويبحث نادي الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، عن مصالحة جماهيره، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق الأبيض خلال الجولات الماضية من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأبيض في استعادة لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي سبق وأن توج بها في نسختين من قبل.