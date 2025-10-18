المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مران بدني وجلسة فيريرا.. الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة ديكيداها الصومالي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:34 م 15/10/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، دلسة مع اللاعبين قبل بداية تدريبات الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي.

ويلعب الزمالك مع ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن فيريرا عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية.

وشدد فيريرا في حديثه مع اللاعبين على أهمية الفترة المقبلة، وطالبهم بضرورة التركيز في التدريبات، وشرح لهم بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في التدريب.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد لاستعادة الانتصارات بداية من مباراة بطل الصومال المقبلة في كأس الكونفدرالية.

كما خاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية خاصة، تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.

كما خصص الجهاز الفني فقرة خططية خلال التدريبات، وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق تطبيق بعض الجمل الفنية والخططية، وتوجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية، وتصحيح الأخطاء.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في ختام المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويتطلع الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ديكيداها الصومالي، بالأخص بعد التعثر في أخر 3 مباريات أمام الجونة والأهلي وغزل المحلة في بطولة الدوري.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية يانيك فيريرا ديكيداها

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
