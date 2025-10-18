يلتقي نادي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي، مساء اليوم السبت، على أرضية استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبحث الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا عن مصالحة جماهيره، بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة، التي تعرض لها الفريق الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهل الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية، وهو يسعى للصعود إلى دور المجموعات، لاستكمال رحلته لحصد اللقب الثالث له في تاريخ المسابقة، وتعويض إخفاقه في النسخة الماضية، التي ودعها من ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وفي المقابل تأهل فريق ديكيداها لمواجهة الزمالك، بعدما تخطى عقبة منافسه الزمالة السوداني، بعدما انتصر بهدف نظيف ثم خسر بنتيجة 2-1، ورغم التعادل بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين، لكنه صعد بفضل قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم متسلحًا بنجومه الأبيض بقيادة خوان بيزيرا وسيف الدين الجزيري وشيكو بانزا، كما استعاد خدمات لاعب خط الوسط محمود جهاد.

ويفتقد الزمالك لعدة نجوم، بغياب 9 لاعبين عن لقاء ديكيداها، أبرزهم صانع الألعاب المخضرم عبد الله السعيد، بالإضافة للظهير الأيسر محمود بنتايك بداعي الإجهاد.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وديكيداها من: الإثيوبي مانوهي ولديتساديك حكم ساحة، ويعاونه تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و إفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.

بطاقة المباراة

المناسبة: ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية

المباراة: الزمالك ضد ديكيداها

الموعد: السبت 18 أكتوبر

التوقيت: السادسة مساءً

الملعب: استاد القاهرة الدولي

القناة الناقلة: أون سبورت2

الحكم: مانوهي ولديتساديك