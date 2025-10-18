استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، لحساب ذهاب دور الـ 32 من عمر المسابقة.

ملامح تشكيل الزمالك المتوقع

تشكيل الزمالك المتوقع والأقرب لمواجهة ديكيداها الصومالي، يشهد تغييرًا واحدًا عن المواجهة الأخيرة ضد غزل المحلة، حيث لا يتواجد محمود بنتايك الذي يعاني من إجهاد.. تعرف على غيابات الزمالك من هنا

على أن يبدأ أحمد فتوح في تشكيل الزمالك المتوقع، بينما لا توجد أي تغييرات أخرى على مستوى كل خطوط الفريق، في ظل الغيابات يفقدها أمام بطل الصومال.

تشكيل الزمالك المتوقع

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ديكيداها الصومالي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: أحمد ربيع، أحمد حمدي، ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عمرو ناصر، أحمد شريف.