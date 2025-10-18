أحرز البرازيلي خوان بيزيرا جناح نادي الزمالك هدفًا في شباك ديكيداها الصومالي خلال المواجهة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة ديكيداها ضد الزمالك على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

واستطاع بيزيرا أن يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك ديكيداها في الدقيقة 34.

وجاء الهدف بعد عدة تمريرات عديدة وصلت عند فتوح الذي أرسلها عرضية وصلت عند بيزيرا مررها إلى أحمد حمدي ليعيدها له ثم سددها بيزيرا بيمناه لتصطدم في أحد لاعبي ديكيداها إلى داخل الشباك.

وكان لبيزيرا احتفالًا مؤثرًا، حيث ظهر وهو يبكي عقب تسجيل الهدف.

ويبدو أن اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مازال متأثرًا بوفاة جدته والتي فارقت الحياة منذ شهر تقريبا.