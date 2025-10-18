المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بنكهة أفريقية.. أحمد شريف وعمرو ناصر يفتتحان سجلهما التهديفي مع الزمالك (فيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:52 م 18/10/2025
أحمد شريف مهاجم الزمالك

أحمد شريف مهاجم الزمالك

افتتح الثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر، سجلهما التهديفي مع الزمالك، من بوابة فريق ديكيداها الصومالي، في اللقاء المقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح أحمد شريف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 22، بعد عرضية متقنة من أحمد فتوح، وصلت للجناح الأيسر، الذي سدد كرة اصطدمت بمدافع الضيوف وسكنت الشباك.

ويعد هذا هو الهدف الأول للاعب الشاب بالقميص الأبيض، بعد انضمامه لصفوف الزمالك في الصيف الماضي، قادمًا من فريق فاركو.

وعلى خطى زميله، نجح عمرو ناصر في تسجيل هدفه الأول مع الزمالك، بعدما أحرز الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة 36.

وتابع عمرو ناصر تسديدة زميله أحمد شريف التي تصدى لها حارس الضيوف، بلمسة واحدة في الشباك الخالية.

وكان عمرو ناصر قد ساهم مع الفريق الأبيض بالحصول على ركلة جزاء في مواجهة المصري، وشارك أساسيًا في المباراة الماضية ضد غزل المحلة، مع غياب الثنائي عدي الدباغ وناصر منسي.

وكان البرازيلي خوان بيزيرا قد سجل الهدف الثاني للزمالك من صناعة أحمد حمدي في الدقيقة 34.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك أحمد شريف عمرو ناصر

