افتتح الثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر، سجلهما التهديفي مع الزمالك، من بوابة فريق ديكيداها الصومالي، في اللقاء المقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح أحمد شريف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 22، بعد عرضية متقنة من أحمد فتوح، وصلت للجناح الأيسر، الذي سدد كرة اصطدمت بمدافع الضيوف وسكنت الشباك.

عرضية خياليــــة من فتوح يترجمها أحمد شريف في مرمى ديكيداها ويعلن عن تقدم الفارس الأبيض

ويعد هذا هو الهدف الأول للاعب الشاب بالقميص الأبيض، بعد انضمامه لصفوف الزمالك في الصيف الماضي، قادمًا من فريق فاركو.

وعلى خطى زميله، نجح عمرو ناصر في تسجيل هدفه الأول مع الزمالك، بعدما أحرز الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة 36.

وتابع عمرو ناصر تسديدة زميله أحمد شريف التي تصدى لها حارس الضيوف، بلمسة واحدة في الشباك الخالية.

الزمالك يواصل القوة الهجومية عمرو ناصر يسجّل الثالث في مرمى ديكيداها!

وكان عمرو ناصر قد ساهم مع الفريق الأبيض بالحصول على ركلة جزاء في مواجهة المصري، وشارك أساسيًا في المباراة الماضية ضد غزل المحلة، مع غياب الثنائي عدي الدباغ وناصر منسي.

وكان البرازيلي خوان بيزيرا قد سجل الهدف الثاني للزمالك من صناعة أحمد حمدي في الدقيقة 34.