المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 1
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

3 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دموع واعتذار.. لقطات لم تذع من سداسية الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:40 م 18/10/2025
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg
  • عرض 24 صورة
    galleryImg

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره بالفوز على ديكيداها الصومالي بنتيجة 6-0 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيمت مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يقهر ديكيداها بسداسية

وأنهى الفارس الأبيض الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، سجلها كلا من: أحمد شريف، خوان بيزيرا وعمرو ناصر.

وعزز الزمالك انتصاره بتسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، عن طريق خوان بيزيرا، سيف الدين الجزيري وسيف فاروق جعفر.

بكاء بيزيرا واعتذار الجزيري

شهدت المباراة لقطات مؤثرة، لعل أبرزها ما فعله بيزيرا بعد تسجيل هدفه الأول، حيث كان احتفاله مؤثرا بسبب بكائه.

وكان بيزيرا فقد جدته منذ شهر تقريبًا، ويبدو أن اللاعب ما زال متأثرًا بذلك.

وقدم سيف الدين الجزيري اعتذارا لجماهير الزمالك بعدما سجل هدفه في شباك ديكيداها الصومالي.

وذهب الجزيري للجماهير ورفع يديه على رأسه كنوع من الاعتذار.

تابع لقطات مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

 

الزمالك كأس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية ديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    13
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg