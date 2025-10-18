عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمصالحة جماهيره بالفوز على ديكيداها الصومالي بنتيجة 6-0 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيمت مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يقهر ديكيداها بسداسية

وأنهى الفارس الأبيض الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، سجلها كلا من: أحمد شريف، خوان بيزيرا وعمرو ناصر.

وعزز الزمالك انتصاره بتسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، عن طريق خوان بيزيرا، سيف الدين الجزيري وسيف فاروق جعفر.

بكاء بيزيرا واعتذار الجزيري

شهدت المباراة لقطات مؤثرة، لعل أبرزها ما فعله بيزيرا بعد تسجيل هدفه الأول، حيث كان احتفاله مؤثرا بسبب بكائه.

وكان بيزيرا فقد جدته منذ شهر تقريبًا، ويبدو أن اللاعب ما زال متأثرًا بذلك.

وقدم سيف الدين الجزيري اعتذارا لجماهير الزمالك بعدما سجل هدفه في شباك ديكيداها الصومالي.

وذهب الجزيري للجماهير ورفع يديه على رأسه كنوع من الاعتذار.

