حقق نادي الزمالك فوزًا ساحقًا على حساب نظيره ديكيداها الصومالي، بسداسية دون رد، في ذهاب لقاءات دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي أقيم على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، سجلها كلا من: أحمد شريف، خوان بيزيرا وعمرو ناصر.

وعزز الزمالك انتصاره بتسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني، عن طريق خوان بيزيرا، سيف الدين الجزيري وسيف فاروق جعفر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها، في لقاء الإياب، مساء الجمعة المقبل، على أرضية استاد السلام.

ثاني أكبر فوز في تاريخ مشاركاته الأفريقية

يعتبر فوز الزمالك على ديكيداها الصومالي بنتيجة (6-0)، هو ثاني أكبر فوز في تاريخ مشاركات الفريق الأبيض الأفريقية.

ويعد الانتصار على فريق القطن التشادي في ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية لعام 2019، هو الأكبر للفريق الأبيض، حيث انتصر وقتها بنتيجة (7-0).

وجاءت أكبر 10 انتصارات للزمالك في البطولات الأفريقية كالتالي:

1- ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية 2019 أمام القطن التشادي (7-0).

2- ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية 2025 أمام ديكيداها الصومالي (6-0).

3- ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا 2002 أمام الجيش الوطني الرواندي (6-0).

4- إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا 2014 أمام نكانا الزامبي (5-0).

5- إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا 2023 أمام فلامبو دو سنتر البوروندي (5-1).

6- إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا 2022 أمام توسكر الكيني (4-0).

7- ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 أمام الوداد المغربي (4-0).

8- دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 2024 أمام أكاديمية سوار الغيني (4-0).

9- دور المجموعات لكأس الكونفدرالية 2019 أمام جور ماهيا الكيني (4-0).

10- ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا 1997 أمام موفوليرا ووندرز الزامبي (5-2).