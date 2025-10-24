المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تدريبات الزمالك.. انتظام الدباغ واستمرار تأهيل كايد وناصر منسي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:45 م 21/10/2025
الزمالك - عدي الدباغ

عدي الدباغ - لاعب الزمالك

المصور: حازم جودة

كشف نادي الزمالك عن انتظام الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأبيض، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن الاستعدادات لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المركز الإعلامي للزمالك، أن عدي الدباغ تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

وفي نفس الوقت، شارك عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما منحهما الجهاز الفني راحة في لقاء الذهاب.

كما واصل آدم كايد وناصر منسي خوض التدريبات التأهيلية، إذ عانى كايد من إصابة في عضلة السمانة في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية.

وكان فريق الزمالك قد فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد السلام.

مباراة الزمالك القادمة
