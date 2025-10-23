المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مباراة ديكيداها.. 3 سيناريوهات عطلت حلم الزمالك الأفريقي مبكرًا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:19 م 23/10/2025
فريق الزمالك

لاعبو نادي الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، تقام في تمام السادسة مساء غد الجمعة، لحساب إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

لا مفاجآت مع الزمالك

الزمالك انتصر بنتيجة عريضة على ديكيداها (6-0)، في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، بعد اتفاق الناديين، خاصة وأن بطل الصومال كان الطرف الأول بها.

بينما مباراة الزمالك ضد ديكيداها، المقرر لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام، فهي مباراة الفارس الأبيض، هو طرفها الأول.

وبالنظر إلى مواجهات الزمالك في الدور التمهيدي المؤهل إلى مرحلة المجموعات، منذ بداية الألفية، أي خلال 25 عامًا، على مستوى بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لم يعبر الأبيض للدور التالي سوى 3 مرات، خاصة بحدوث مفاجأة في مباراة الإياب بالقاهرة.

انتصار الزمالك في مباراة الذهاب، وبالنتيجة العريضة التي حدثت أمام ديكيداها هو بمثابة قطع تذكرة للفارس الأبيض في دور المجموعات.

إلا أن الـ3 سيناريوهات التي حدثت خلال 25 عامًا، لم يتمكن الزمالك من الفوز في مباراة الذهاب، كما أن المفاجأة طالت موقعة الإياب في القاهرة.

هذا السيناريو صادف 3 مرات، حيث يلعب الزمالك مباراة الذهاب بالخارج، ثم يستضيف موقعة الإياب، لكنه لم يتمكن من العبور لدور المجموعات، وذلك جاء كما يلي:

2018: خسر ذهابًا 2-1، وتمكن من الفوز بالنتيجة نفسها في الإياب، ليخسر بركلات الترجيح أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي.

2007: خسر خارج الديار ضد الهلال السوداني 2-0، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل 2-2، ليودع من الدور التمهيدي بدوري الأبطال.

2003: خسر أمام سيمبا التنزاني 1-0 خارج الديار، وفاز بالنتيجة نفسها في الإياب، لكنه ودع بركلات الترجيح في دوري الأبطال.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية ديكيداها الصومالي

