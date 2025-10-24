يشهد اليوم الجمعة، عدد من المباريات المرتقبة على مستوى كل البطولات، لعل أبرزها مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في إطار بطولة كأس الكونفدرالية.

طالع جدول مبارايات اليوم الجمعة

أبرز مباريات اليوم

كأس الكونفدرالية

الزمالك - ديكيداها (6 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الوداد المغربي - أشانتي كوتوكو (10 مساءً).

دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني - البوليس الكيني (7 مساءً).

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد - وست هام (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 2.

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد - إشبيلية (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

ميلان - بيرز كالتشيو (9:45 مساءً).

الدوري الفرنسي

نادي - نانت (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

فيردر بريمن - يونيون برلين (9:30 مساءً).

الدوري السعودي

الاتحاد - الهلال (9 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

نيوم - الخليج (6:30 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.