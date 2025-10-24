المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أبرز مباريات اليوم.. الزمالك ضد ديكيداها.. ديربي الاتحاد والهلال.. وظهور مصطفى محمد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:03 ص 24/10/2025
فريق الزمالك

نادي الزمالك

يشهد اليوم الجمعة، عدد من المباريات المرتقبة على مستوى كل البطولات، لعل أبرزها مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في إطار بطولة كأس الكونفدرالية.

طالع جدول مبارايات اليوم الجمعة

أبرز مباريات اليوم

كأس الكونفدرالية

الزمالك - ديكيداها (6 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الوداد المغربي - أشانتي كوتوكو (10 مساءً).

دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني - البوليس الكيني (7 مساءً).

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد - وست هام (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 2.

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد - إشبيلية (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

ميلان - بيرز كالتشيو (9:45 مساءً).

الدوري الفرنسي

نادي - نانت (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

فيردر بريمن - يونيون برلين (9:30 مساءً).

الدوري السعودي

الاتحاد - الهلال (9 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

نيوم - الخليج (6:30 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

الزمالك الدوري الإنجليزي الاتحاد الهلال الدوري الإيطالي دوري أبطال أفريقيا الدوري الفرنسي الدوري الإسباني كأس الكونفدرالية

