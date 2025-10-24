المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
شيكو بانزا ضمن 3 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد ديكيداها الصومالي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:22 ص 24/10/2025
الزمالك

شيكو بانزا وخوان بيزيرا ثنائي الزمالك

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لمواجهة ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، تقام في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام، لحساب إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك المتوقع

يشهد تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ديكيداها الصومالي، 3 تغييرات عن المباراة السابقة، بدايتها من حراسة المرمى، بالاستقرار على إشراك محمد عواد.

كما يدخل محمد السيد إلى التشكيل الأقرب ضد ديكيداها الصومالي، من أجل تعويض أحمد ربيع، كما يعود شيكو بانزا لقوام الزمالك الأساسي، فيما يتواجد أحمد شريف بين البدلاء.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح .

خط الوسط: محمد السيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عمرو ناصر، شيكو بانزا.

الزمالك كان انتصر بنتيجة عريضة على حساب ديكيداها الصومالي (6-0)، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك الكونفدرالية ديكيداها الصومالي مباراة الزمالك وديكيداها

