كلام فى الكورة
فرحة لم تكتمل.. هدف الجزيري يعقبه إصابة أحمد شريف في مباراة الزمالك وديكيداها

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:58 م 24/10/2025
أحمد شريف

إصابة أحمد شريف

تعرض أحمد شريف، مهاجم نادي الزمالك، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام ديكيداها الصومالي، المقامة حاليًا على ملعب السلام ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سقوط مؤلم وخروج اضطراري

شهدت الدقيقة 42 من الشوط الأول لحظة صعبة بعدما سقط أحمد شريف على أرض الملعب متأثرًا بآلام شديدة في قدمه، قبل أن يغادر الملعب باكيًا وسط دعم من زملائه والجهاز الفني.

عقب الإصابة، اضطر المدير الفني لاستبدال شريف، ودفع بالبرازيلي خوان بيزيرا بدلًا منه لاستكمال اللقاء.

وجاءت الإصابة بعد دقيقة واحدة فقط من هدف التقدم للزمالك الذي سجله التونسي سيف الدين الجزيري من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يمين حارس الفريق الصومالي.

9 غيابات في صفوف الزمالك أمام ديكيداها

مشاركة محدودة مع الفريق

ويعد شريف أحد العناصر الشابة التي حصلت على فرصة المشاركة خلال الفترة الأخيرة، حيث خاض 7 مباريات مع الزمالك هذا الموسم، مباراتين في الكونفدرالية سجل خلالهما هدفًا واحدًا، و5 مباريات في الدوري المصري لم يتمكن خلالها من التسجيل.

الأبيض يسعى لتأكيد تفوقه

ويدخل الزمالك المباراة في وضع مريح بعد فوزه الكبير في لقاء الذهاب بنتيجة 6-0 على ستاد القاهرة الدولي الأسبوع الماضي، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وكان الناديان قد اتفقا على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في القاهرة، بسبب صعوبة استضافة الفريق الصومالي للمباراة على أرضه.

6 تغييرات أمام ديكيداها في الكونفدرالية

الزمالك الكونفدرالية أحمد شريف ديكيداها الزمالك ضد ديكيداها

