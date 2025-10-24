وجهت جماهير الزمالك عدة رسائل نارية، خلال مواجهة ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما هاجمت العديد من عناصر الفريق الأول، على رأسها جون إدوارد المدير الرياضي.

وعبرت جماهير الزمالك عن غضبها من مشاركة لاعب الوسط الشاب محمد السيد، رغم عدم تجديد عقده حتى الآن، حيث هتفت: "محمد السيد بيلعب ليه، هى تكية ولا ايه".

وواصلت هجومها: "روح يا سيد، طلعه بقى يا عم، خلي عندك دم"، حيث أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني من زمن المباراة.

جماهير الزماكل تطالب برحيل فيريرا.. وتهاجم جون إدوارد

كما طالبت جماهير الزمالك برحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا عن منصبه، بهتاف: "روح يا فيريرا".

وطال الهجوم أيضًا إدارة القلعة البيضاء، وجون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، حيث هتفت: "واحد اثنين، مجلس الإدارة فين، جون إدوارد ارفع ايدك، الجمهور هو سيدك".

ومع نهاية اللقاء، استمر هجوم جماهير القلعة البيضاء، رغم فوز الزمالك بهدف نظيف، بهتاف: "مش هنطبطب مش هندادي، الجمهور أصحاب النادي".