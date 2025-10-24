المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

1 0
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

0 0
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طالت جون إدوارد.. رسائل نارية من جماهير الزمالك عقب تخطي ديكيداها بالكونفدرالية

سيد عمر

كتب - سيد عمر

08:24 م 24/10/2025
الزمالك

جماهير الزمالك وجون إدوارد ومحمد السيد

وجهت جماهير الزمالك عدة رسائل نارية، خلال مواجهة ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما هاجمت العديد من عناصر الفريق الأول، على رأسها جون إدوارد المدير الرياضي.

وعبرت جماهير الزمالك عن غضبها من مشاركة لاعب الوسط الشاب محمد السيد، رغم عدم تجديد عقده حتى الآن، حيث هتفت: "محمد السيد بيلعب ليه، هى تكية ولا ايه".

وواصلت هجومها: "روح يا سيد، طلعه بقى يا عم، خلي عندك دم"، حيث أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني من زمن المباراة.

جماهير الزماكل تطالب برحيل فيريرا.. وتهاجم جون إدوارد

كما طالبت جماهير الزمالك برحيل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا عن منصبه، بهتاف: "روح يا فيريرا".

وطال الهجوم أيضًا إدارة القلعة البيضاء، وجون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، حيث هتفت: "واحد اثنين، مجلس الإدارة فين، جون إدوارد ارفع ايدك، الجمهور هو سيدك".

ومع نهاية اللقاء، استمر هجوم جماهير القلعة البيضاء، رغم فوز الزمالك بهدف نظيف، بهتاف: "مش هنطبطب مش هندادي، الجمهور أصحاب النادي".

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك محمد السيد جون إدوارد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الاتحاد

الاتحاد

0 0
الهلال

الهلال

28

تدخل قوي من ميتاي على قدم مالكوم والحكم يشهر بطاقة صفراء لميتاي لاعب اتحاد جدة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg