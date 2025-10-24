شهدت مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، التي أُقيمت أمس الجمعة على ملعب ستاد السلام، في إياب دور 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حالة من الغضب الجماهيري تجاه لاعب الفريق الشاب محمد السيد.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسدادسية دون رد.

هجوم على محمد السيد

اللحظات الأولى للمباراة، شهدت غضب كبير من جماهير الزمالك التي شنت هجومًا حادًا على محمد السيد، اعتراضًا على وجوده في التشكيل الأساسي.

ويأتي الهجوم الجماهيري على محمد السيد، بسبب المماطلة في تجديد عقده مع القلعة البيضاء، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم ويمكنه الاتفاق والتوقيع لأي نادٍ بداية من شهر يناير المقبل.

وهتفت جماهير الزمالك: "محمد السيد بيلعب ليه هي تكية ولا ايه"، وذلك في إشارة للدفع باللاعب رغم عدم تجديد عقده حتى الآن.

حدة الهجوم من جماهير الزمالك على محمد السيد، تصاعدت بعد إهدار اللاعب الشاب لركلة جزاء في الدقيقة 64، ما زاد من المطالبات بخروجه من أرض الملعب.

دفاع من فيريرا

وفيما يخص انتقاد محمد السيد، قال يانيك فيريرا مدرب الزمالك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الجزء المهم هو الدعم لمحمد السيد من كل الفريق، ومن على مقاعد البدلاء وأدركت الهتافات من الجماهير ورسالتي لهم بأنهم هم الداعم للفريق أولًا وأخيرًا".

وواصل:" الجماهير لا تدرك نصف ما نتعرض له بشكل يومي في النادي ولست سعيدًا بالهتاف ضد لاعب عمره 19 عامًا، يقدم كل ما لديه يوميًا في التدريبات، والأمور لم تكن سهلة على محمد السيد، وشجاعة منه أن يستمر في الملعب حتى النهاية".

وزاد: "قرار تسديد محمد السيد لركلة الجزاء، لأننا كنا نود أن ندعمه في ظل الهتافات ضده".

دعم شيكو بانزا

وجه شيكو بانزا لاعب الزمالك، رسالة إلى محمد السيد زميله في الفريق بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال مباراة ديكيداها الصومالي.

وكتب اللاعب الأنجولي عبر حسابه على "إنستجرام": "محمد السيد أنت شخص عظيم ولاعب رائع، لا تستمع لأي شخص يتحدث بلا منطق، واصل العمل، نحن معك".