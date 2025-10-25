اتحاد الجزائر وزيسكو يتأهلان إلى مجموعات الكونفدرالية

حسم اتحاد العاصمة الجزائري وزيسكو الزامبي تأهلهما إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واقتنص زيسكو تعادلا صعبا بنتيجة 1-1 مع مضيفه جالاكسي الجنوب أفريقي لحساب جولة الإياب من دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية.

ونجح زيسكو في التقدم أولا عن طريق أمين هيفر في الدقيقة 45، بينما رد أصحاب الأرض بتعادل متأخر في الدقيقة 82 بواسطة اللاعب ثابانج سيسيني.

واستفاد الفريق الزامبي من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4 - 3 ليتأهل بذلك بنتيجة إجمالية 5 - 4 إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

وفي مباراة أخرى، صعد اتحاد العاصمة الجزائري إلى مجموعات الكونفدرالية بعد فوزه على أمادو ديالو الإيفواري بثلاثية نظيفة.

وكان اتحاد العاصمة خسر في لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 أمام أمادو ديالو، ولكن تأهل الفريق الجزائري إلى دور المجموعات بنتيجة 3-1 بمجموعت المباراتين.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد يوم الثالث من نوفمبر المقبل موعدا لقرعة دور المجموعات في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.