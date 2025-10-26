أعلن التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق الاتحاد الليبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة المصري ضد الاتحاد الليبي، تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد، في إياب دور الـ 32 من مسابقة الكونفدرالية.

مباراة الذهاب التي أقيمت في طرابلس، كانت انتهت بالتعادل السلبي بين المصري والاتحاد الليبي، ليتأجل الحسم لموقعة الإياب في مصر.

تشكيل المصري البورسعيدي

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الإياب الحاسمة ضد الاتحاد الليبي، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: أحمد عيد، عمرو سعداوي، باهر المحمدي، خالد صبحي.

خط الوسط: حسن علي، مصطفى أبو الخير، موجيشا.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، منذر طمين، صلاح محسن.

دكة البدلاء:

عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد منصور، محمد هاشم، محمود حمادة، عمر الساعي، أحمد القرموطي، أحمد علي عامر وكينجسلي إيدوو.

ويتأهل الفريق الفائز إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية، حيث تجرى قرعة المرحلة المقبلة، يوم الإثنين المقبل الموافق 3 نوفمبر.