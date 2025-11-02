تتجه الأنظار إلى جنوب أفريقيا غدًا الإثنين، وتحديدًا في مدينة جوهانسبرج، لإقامة قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمشاركة فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، ممثلي الكرة المصرية في البطولة القارية.

وتشهد النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية مشاركة عدة أندية قوية، أبرزها الزمالك الذي توج باللقب مرتين من قبل، بالإضافة لفريق الوداد المغربي، تحاد العاصمة الجزائري.

ويتسلح الوداد بنجمه الجديد حكيم زياش، بينما يأمل اتحاد العاصمة في حصد اللقب بعدما خسر النهائي من قبل، ويسعى الزمالك لحصد لقبه الثالث في تاريخ البطولة القارية.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، في استوديوهات سوبر سبورت في جوهانسبرج يوم 3 نوفمبر، وسيتم بثها مباشرةً عبر منصات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة "كاف" على يوتيوب.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الواحدة ظهرًا، وقد تشهد القرعة مواجهة أصبحت معتادة بين الزمالك والمصري، حيث وقع الفريقان معًا في نسخة الموسم الماضي.

وسيتم تقسيم الفرق الستة عشر إلى أربع مجموعات، تضم كل منها 4 فرق، على أن تنطلق المباريات في نوفمبر.

وجاء تصنيف الأندية المشاركة في الكونفدرالية على النحو التالي:

التصنيف الأول: الزمالك، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي، مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني.

التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني.