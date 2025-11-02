المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مواجهة معتادة قد تحدث.. الزمالك والمصري ينتظران قرعة كأس الكونفدرالية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:59 م 02/11/2025
من الزمالك والمصري

الزمالك ضد المصري - صورة أرشيفية

تتجه الأنظار إلى جنوب أفريقيا غدًا الإثنين، وتحديدًا في مدينة جوهانسبرج، لإقامة قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمشاركة فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، ممثلي الكرة المصرية في البطولة القارية.

وتشهد النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية مشاركة عدة أندية قوية، أبرزها الزمالك الذي توج باللقب مرتين من قبل، بالإضافة لفريق الوداد المغربي، تحاد العاصمة الجزائري.

ويتسلح الوداد بنجمه الجديد حكيم زياش، بينما يأمل اتحاد العاصمة في حصد اللقب بعدما خسر النهائي من قبل، ويسعى الزمالك لحصد لقبه الثالث في تاريخ البطولة القارية.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، في استوديوهات سوبر سبورت في جوهانسبرج يوم 3 نوفمبر، وسيتم بثها مباشرةً عبر منصات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة "كاف" على يوتيوب.

وتنطلق مراسم القرعة في تمام الواحدة ظهرًا، وقد تشهد القرعة مواجهة أصبحت معتادة بين الزمالك والمصري، حيث وقع الفريقان معًا في نسخة الموسم الماضي. 

وسيتم تقسيم الفرق الستة عشر إلى أربع مجموعات، تضم كل منها 4 فرق، على أن تنطلق المباريات في نوفمبر.

وجاء تصنيف الأندية المشاركة في الكونفدرالية على النحو التالي:

التصنيف الأول: الزمالك، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي، مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني.

التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني.

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

